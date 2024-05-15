مسيّرات انقضاضية من لبنان تستهدف قاعدة عسكرية في إسرائيل

تبنت ميليشيا "حزب الله" هجوماً "بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية" على قاعدة عسكرية إسرائيلية غرب مدينة طبريا، البعيدة عن الحدود مع لبنان.

وقالت الميليشيا، في بيان، إنه "رداً على الاغتيالات" التي قامت بها اسرائيل، شنّ مقاتلوها "هجوماً جوياً بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة ايلانية غرب مدينة طبريا"، وأضاف البيان أن الهجوم استهدف "جزءا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو".

وذكرت القناة 12 العبرية أن طائرة مسيرة انفجرت بعدما نجحت في اختراق الحدود لمسافة 50 كيلومتراً.

ويأتي الهجوم بعد يوم من مقتل قيادي في الميليشيا جنوب لبنان.

والهجوم هو الأعمق داخل إسرائيل منذ بدء حزب الله تبادل إطلاق النار مع إسرائيل، بالتوازي مع حرب غزة.