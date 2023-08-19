"الدعم السريع" تنفذ عملية نوعية ضد الجيش السوداني في "أم درمان"

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، ضد قوات الجيش السوداني في منطقة "كرري" بمدينة "أم درمان".

وقالت في بيان لها إن قواتها الخاصة نفذت، يوم الجمعة، "عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع تمركز قوات الانقلابيين والفلول بمنطقة كرري بأم درمان".

وبحسب البيان، "دمرت القوات الخاصة مدفع 130 بكامل طاقمه، وهو مصنف ضمن الأسلحة المميتة التي استخدمتها قوات الانقلابيين في قتل المدنيين الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".

وأوضحت قوات "الدعم السريع" أن عناصرها تمكنوا من "تدمير دبابة وعدد من المدافع ومقتل العشرات من قوات العدو"، وفق البيان.

وأكدت قوات الدعم السريع "مواصلة العمليات الخاصة في عمق مناطق قوات الانقلابيين التي تمثل أهدافاً مشروعة لقواتنا".