بقذيفة صاروخية.. إسرائيل تعلن مقتل 21 جنديًّا في غزة

بقذيفة صاروخية.. إسرائيل تعلن مقتل 21 جنديًّا في غزة
قال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن 21 جنديًّا إسرائيليًّا قتلوا في غزة بعد أن أصابت قذيفة صاروخية مبنى كانوا يتواجدون فيه.
وكان كشف الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، حصيلة قتلاه في المعارك الدائرة بقطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر الماضي.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ الـ27 من أكتوبر بلغ 200".
ومنذ الـ7 من أكتوبر، أصيب 2665 جنديًّا إسرائيليًّا بجروح، وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.
وتعهَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القضاء" على حركة "حماس" بعد الهجمات التي شنّتها في السابع من أكتوبر وأدت إلى مقتل نحو 1140 شخصًا في إسرائيل، غالبيتهم مدنيون.