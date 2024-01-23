بقذيفة صاروخية.. إسرائيل تعلن مقتل 21 جنديًّا في غزة

قال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن 21 جنديًّا إسرائيليًّا قتلوا في غزة بعد أن أصابت قذيفة صاروخية مبنى كانوا يتواجدون فيه.

وكان كشف الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، حصيلة قتلاه في المعارك الدائرة بقطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ الـ27 من أكتوبر بلغ 200".