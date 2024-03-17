تحقيق أممي يتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين "عمدا" في لبنان

اتهم تحقيق أجرته الأمم المتحدة دبابة إسرائيلية بتعمد قصف تجمع للصحفيين في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل مصور وكالة رويترز عصام عبدالله، في أكتوبر/ تشرين الأول.

وخلص التحقيق إلى أن الدبابة أطلقت قذيفتين من عيار 120 ملم على مجموعة من الصحفيين، من بينهم عبد الله، رغم هويتهم الواضحة كإعلاميين، وهو ما اعتبره تقرير الأمم المتحدة، المؤرخ في 27 فبراير/شباط الماضي، انتهاكاً صارخا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، بحسب موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي.

ويسلط التقرير الضوء على نتائج تحقيق الأمم المتحدة، وردود أفعال المنظمات الدولية، والسياق الأوسع لانتهاكات حرية الصحافة، وسط الصراع الدائر في الشرق الأوسط.