رئيس دولة الإمارات يصل الأردن في "زيارة أخوية"

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إلى عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله والوفد المرافق المطار، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وكان في الاستقبال أيضا، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، ودولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وبحسب (وام) يضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة كلاً من: الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل.