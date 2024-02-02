قصف إسرائيلي عنيف يستهدف جنوب لبنان

استأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم الجمعة، إذ استهدف بلدات عيترون وعيتا الشعب في القطاع الأوسط، وجبل بلاط بين راميا وزبقين في القطاع الغربي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف أطراف وداخل أحياء عيترون، حيث أحصي سقوط نحو 50 قذيفة.

كما طال القصف أطراف راشيا الفخار، وتعرضت الخيام للقذائف الدخانية، فيما مشط الجيش الإسرائيلي من موقع المطلة بلدة كفركلا بالأسلحة الرشاشة، ومشط من موقعه في تلة الراهب أطراف رميش وعيتا الشعب.

وعلى نحو مشابه، تعرضت أطراف بلدات طيرحرفا ووادي حسن ومجدل زون للقصف الإسرائيلي.

بدورها، أعلنت ميليشيا حزب الله استهدافها، بعد ظهر الجمعة، انتشارًا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا.

كما استهدفت الميليشيا مبنى في مستوطنة أفيفيم "ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها الغارة على التعاونية في بلدة الجبين"، وفق قول حزب الله.

من جهته، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن 20 صاروخًا أطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة ومحيطها.

وقالت "القناة 13" الإسرائيلية إنه تم اعتراض سبعة من هذه الصواريخ، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات إصبع الجليل.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن إطلاق الصواريخ.