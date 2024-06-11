أكسيوس: حماس قدمت ردها على "مقترح الهدنة" إلى قطر ومصر

ذكر مراسل "أكسيوس" على منصة "إكس"، نقلاً عن مصدرين، أن حركة حماس قدَّمت لقطر ومصر ردَّها الرسمي على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

كذلك نقلت "فرانس برس" عن مسؤول في حماس طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحركة "ردت على المقترح الأميركي للوسطاء قبل قليل". وقال مسؤول آخر للوكالة إن "حماس سلمت ردها رسميا للوسطاء المصريين والقطريين حول الاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الذي اعلنه الرئيس الأميركي". دون أن تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل.