رياض سلامة يواجه أول دعوى قضائية من نوعها في لبنان

يواجه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي دعوى قضائية هي الأولى من نوعها في لبنان، بجرم ضرب العملة الوطنية وما نتج عنه من أضرار ومآسٍ مالية واقتصادية.

وحددت قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت يوم 16 يونيو/ حزيران 2023 موعداً لجلسة مخصصة لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحسب بيان لتحالف "متحدون".

وكان المحامي رامي عليق قد تقدم بالدعوى بتاريخ 10 يوليو/ تموز الماضي، وأحيلت أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا الذي قرر الهجرة من لبنان وفق البيان الذي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت محكمة التمييز الجزائية قد ردت طعون المدعى عليه سلامة باستثناء ما يتعلق ببعض مواد قانون النقد والتسليف حصراً، الأمر الذي لم يؤثر في مسار التحقيق لانطباق مواد أخرى مماثلة من قانون العقوبات على وقائع الشكوى.

وقال البيان: "أمام ما يتعرض له المودعون والشعب اللبناني عامة من إبادة جرمية موصوفة متمادية ومتفاقمة كل يوم، يأمل محامو التحالف أن تأخذ العدالة مجراها في حق المدعى عليه لا سيما بعد تغيبه عن حضور التحقيق لأربع جلسات متتالية رغم إبلاغه أصولا ورغم رفض القاضية تابت معذرة موكله المحامي شوقي قازان".