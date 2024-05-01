هرتسوغ: استخدام المحكمة الجنائية ضد إسرائيل خطر على الديمقراطيات

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حلفاء إسرائيل، إلى معارضة احتمالية قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، معتبرا أنها تشكل "خطرًا على الديمقراطيات" وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضًا توجيه التهم إلى قادة من حركة حماس.