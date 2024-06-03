خامنئي: المنطقة كانت بحاجة إلى هجوم 7 أكتوبر

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، إن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر، كانت ضربة قاضية لإسرائيل.

وأضاف خامنئي، في خطاب له من مرقد مؤسس النظام روح الله الخميني في طهران بمناسبة ذكرى وفاته في أن عملية طوفان الأقصى كانت "ضربة قاصمة" لإسرائيل، و"وضعتها على طريق سينتهي بزوالها"، مضيفا "أن المنطقة كانت بحاجة الى عملية طوفان الأقصى، والشعب الفلسطيني نزل إلى الساحة وحصر الإسرائيليين في الزاوية".

وفي الشأن الداخلي، دعا خامنئي، الشعب الإيراني إلى انتخاب رئيس وصفه بـ"الجدير بالأمة الإيرانية" "يؤمن بثوابت الثورة"، مشدداً في الوقت نفسه على المشاركة الشعبية الواسعة.

ومن المقرر أن تشهد إيران إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 من يونيو/حزيران الجاري، وذلك على خلفية وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الشهر الماضي جراء تحطم مروحيته شمال غرب البلاد.

وقال خامنئي "الانتخابات التي تنتظرنا هي انتخابات كبيرة، وإن هذه الانتخابات ظاهرة مليئة بالإنجازات"، مضيفاً "إن هذه الانتخابات التي أمامنا ستكون إنجازاً عظيماً للشعب الإيراني إذا جرت بشكل جيد وكبير".