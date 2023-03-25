إصابة جندي أمريكي في قصف على قاعدة عسكرية شرق سوريا

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق، إن "حقل كونيكو" للغاز في ريف دير الزور تعرض لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة الجيش السوري والمليشيات الإيرانية المتمركزة في مدينة دير الزور.

وأشار إلى أن "طيران التحالف الدولي رد باستهداف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في حي العمال وهرابش في مدينة دير الزور، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة".