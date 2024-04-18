قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.. و"حزب الله" يعلن مقتل أحد أفراده
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف مبنيين عسكريين، وبنى تحتية لميليشيا "حزب الله"، في منطقة الخيام جنوبي لبنان، فيما أكدت الميليشيا في بيان اليوم، مقتل أحد عناصرها في المواجهات مع إسرائيل.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الميليشيا اللبنانية إلى 277 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال الجيش في حسابه عبر منصة (x)، إن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها عدداً من البنى التحتية التي يستخدمها التنظيم، بالإضافة إلى مبنيين عسكريين آخرين، ونشر فيديو لعملية الاستهداف.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود في المنطقة أطلقوا النار لإبعاد "تهديد وشيك"، مضيفًا أنه قتل اثنين من أفراد الميليشيا قرب منطقة كفركلا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن بلدة الخيام تعرضت بعد منتصف الليل لغارات عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي ترافقت مع قصف مركّز بالقذائف الفوسفورية.