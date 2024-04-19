تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي على مواقع جنوبي سوريا

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري، اليوم الجمعة، أن هجومًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مواقع للدفاع الجوي في المنطقة الجنوبية لسوريا، بحسب "رويترز".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات إسرائيلية استهدفت موقعًا للجيش السوري جنوبي سوريا، فجر الجمعة، بحسب "فرانس برس".

وأفاد المرصد بأن "الضربات وقعت في المنطقة الواقعة ما بين السويداء ودرعا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي دون أي صواريخ للدفاع الجوي" مضيفًا أن "المنطقة واقعة بين زرع وقرفا التي توجد فيها كتيبة رادار".

وأكد المرصد أن "غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت كتيبة الرادار في درعا لمنعها من إعطاء تعليمات للدفاع الجوي أو رصدها".

وكان ناشطون سوريون ذكروا، في وقت سابق، أن ضربات استهدفت مواقع للجيش السوري في السويداء جنوبي البلاد الجمعة.

وأكد ريان معروف، مسؤول تحرير موقع "السويداء 24" الذي يغطي أنباءً من محافظة السويداء وقوع "قصف على كتيبة رادار تابعة للجيش السوري".