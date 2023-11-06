تقرير: قواعد الاشتباك تتضمن عتبة أعلى للخسائر بين المدنيين في غزة

وقال جوناثان كونريكوس، المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي: "كان هناك دائمًا جهدٌ واعٍ للحد من عدد الضحايا المدنيين في المناسبات القليلة التي قصفناها في مناطق كنا نعلم أنه سيكون هناك ضحايا مدنيون فيها". ولم يُعلّق "جوناثان" على ما إذا كانت إسرائيل غيّرت قواعد الاشتباك الخاصة بها.

من جانبها قالت بنينا شارفيت باروخ المستشارة القانونية السابقة للجيش الإسرائيلي: "في الأساس، تحقق قوانين النزاع المسلح توازنًا بين الميزة العسكرية للهجوم والضرر المتوقّع على المدنيين".

وأضافت " كلما زادت الميزة العسكرية، كان الضرر الأكبر الذي يلحق بالمدنيين متناسبًا، وأن أي ضرر يلحق بالمدنيين هو عرضي وليس مقصودًا".