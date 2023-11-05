آلاف الإسرائيليين يتظاهرون من أجل الرهائن: "نتنياهو مسؤول ومذنب"

خرج آلاف الإسرائيليين، مساء السبت في تل أبيب، في تظاهرة لعائلات وأنصار الرهائن لدى حركة حماس، مطالبين بنيامين نتنياهو بالاستقالة، وحمّلوا رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية إعادة الرهائن.

وبعد ما يقرب من شهر على الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر أيضا المئات في القدس للمطالبة باستقالة نتانياهو الذي يعتبرونه "مسؤولا ومذنبا" بسبب أوجه القصور في إدارة البلاد.

وقُتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتحتجز حماس 241 رهينة حسب الجيش، فيما قتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9488 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم 3900 طفل، حسب حصيلة أعلنتها حكومة حماس السبت.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمختفين الذي دعا إلى التجمع في تل أبيب أمام وزارة الدفاع إن "أُسر الرهائن والمفقودين لن تعود إلى ديارها حتى عودة جميع الرهائن إلى منازلهم". وعبّر بعض المشاركين عن تصميمهم على التخييم أمام الوزارة حتى عودة الرهائن.

وبعد الظهر قوبل أحد أعضاء الحكومة بصيحات الاستهجان خلال لقاء مع العائلات في تل أبيب وفق ما أظهرت لقطات بثتها القناة 12.