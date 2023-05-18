مستشار "حميدتي" يؤكد استعدادهم للقاء البرهان في أي زمان ومكان

أكد مستشار قائد "قوات الدعم السريع" للشؤون السياسية، يوسف عزت، إنهم على استعداد للقاء قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أي مكان وزمان، شرط وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن قواتهم "تسيطر على 90% من مناطق الخرطوم" بحسب تعبيره.

وخلال لقائه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في جوبا، الأربعاء، اعتبر عزت أن رئيس الجارة الجنوبية "أكثر شخص يتفهم المشكلة السودانية".