أبرز المواقع التي استهدفتها الضربات الجديدة في اليمن (فيديو)
استأنفت القوات الأمريكية – البريطانية، فجر الثلاثاء، ضرباتها العسكرية ضد مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين، في أنحاء متفرقة من اليمن.
واستهدفت الغارات المصحوبة بتحليق للطيران الحربي، مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء شمالًا، ومحافظات: البيضاء، تعز وحجة، وسط وجنوب غرب وغربي البلاد.
وذكرت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، أن ما لا يقل عن 7 غارات، استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية المتاخمة لمطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، ومعسكري "السواد" جنوبًا و"خشم البكرة" شرقًا، إضافة الى استهدافها مخازن السلاح في جبل نُقُم، شرقي صنعاء.
وقال سكان محليون في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، إن الغارات الأمريكية البريطانية، استهدفت قاعدة "الجند" الجوية، شمال شرق مدينة تعز، ومنطقة أخرى في مديرية مقبنة شمالي المحافظة.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الضربات العسكرية ضد المواقع التابعة للحوثيين، استهدفت مديرية "رداع" بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، ومواقع أخرى من محافظة حجة، شمال غرب البلاد.
من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة إكس "في حوالي الساعة 11:59 م (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية وطائرات المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا ضربات جوية على 8 أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن والتي تستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
وتابعت في منشورها "شملت الأهداف أنظمة صواريخ وقاذفات وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار ومنشأت تخزين".
وقالت إن الضربات "إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على ممرات الشحن التجاري الدولي والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن". وأشارت إلى أن هذه الضربات "منفصلة عن إجراءات حرية الملاحة متعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها في إطار عملية حارس الازدهار".
وكانت مليشيات الحوثيين، قد أعلنت مساء الاثنين، استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية، تدعى "أوشن جاز" في مياه خليج عدن، وهو ما نفته القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، التي قالت إن مزاعم الحوثيين "محض كذب"، مؤكدة اتصالها المستمر مع السفينة حتى عبورها الآمن من خليج عدن.