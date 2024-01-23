أبرز المواقع التي استهدفتها الضربات الجديدة في اليمن (فيديو)

استأنفت القوات الأمريكية – البريطانية، فجر الثلاثاء، ضرباتها العسكرية ضد مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين، في أنحاء متفرقة من اليمن.

واستهدفت الغارات المصحوبة بتحليق للطيران الحربي، مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء شمالًا، ومحافظات: البيضاء، تعز وحجة، وسط وجنوب غرب وغربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، أن ما لا يقل عن 7 غارات، استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية المتاخمة لمطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، ومعسكري "السواد" جنوبًا و"خشم البكرة" شرقًا، إضافة الى استهدافها مخازن السلاح في جبل نُقُم، شرقي صنعاء.

وقال سكان محليون في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، إن الغارات الأمريكية البريطانية، استهدفت قاعدة "الجند" الجوية، شمال شرق مدينة تعز، ومنطقة أخرى في مديرية مقبنة شمالي المحافظة.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الضربات العسكرية ضد المواقع التابعة للحوثيين، استهدفت مديرية "رداع" بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، ومواقع أخرى من محافظة حجة، شمال غرب البلاد.