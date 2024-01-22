نتنياهو: حماس لم تقدم مقترحا جديّا لاتفاق بشأن الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس لم تقدم "أي مقترح جدي" بشأن الرهائن.

جاء كلام نتنياهو أمام عدد من أقارب الرهائن الذين تحتجزهم الحركة، وتعليقًا على تكهنات إعلامية ذكرت أن جهودًا تجري لإبرام اتفاق هدنة جديد في غزة.

وكان بعض أقارب الرهائن اقتحموا اجتماعًا للجنة في الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بتحرير ذويهم، وقال نتنياهو لهم: "لا يوجد اقتراح جدي من حماس".

وأضاف: "هذا (التكهن) غير صحيح. أقول هذا بكل ما يمكنني من وضوح لأن هناك الكثير من التصريحات غير الصحيحة التي تؤلمكم بالتأكيد".

وحسبما نقل مكتبه فإن نتنياهو استدرك بالقول: "بل على العكس، هناك مبادرة من جانبنا، ولن أخوض في تفاصيلها".