ماكرون وكاميرون يحثان إسرائيل وإيران على تجنب التصعيد

وفي السياق ذاته، حثّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، إسرائيل على عدم الرد بعد هجوم شنّته إيران بطائرات مسيّرة وصواريخ. حسب "رويترز".

وقال كاميرون إن خطوة طهران فشلت بالكامل تقريبًا، وإن التركيز يجب أن ينصبّ على التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح كاميرون لمحطة "سكاي نيوز"، "إذا كنت في إسرائيل هذا الصباح فستفكر بشكل سليم بأن لديك الحق الكامل للرد على ذلك. وهو حقهم بالفعل. لكن نحثّهم على أنه لا ينبغي عليهم التصعيد".

وتابع قائلًا، "شكّل ذلك بعدة طرق هزيمة مزدوجة لإيران. الهجوم كان فاشلًا بالكامل تقريبًا، وأظهروا للعالم أنهم أصحاب التأثير الشرير في المنطقة. لذلك نأمل في ألا يكون هناك رد انتقامي".

وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل مساء السبت ردًّا على هجوم يشتبه في أنه إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل.