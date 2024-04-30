بلينكن: لا ذريعة لحماس في رفض مقترح وقف إطلاق النار

حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، حماس على قبول مقترح ينص على وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن، تتهيأ الحركة لإعلان ردّها عليه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بلينكن في تصريح لصحافيين في العاصمة الأردنية عمّان: "لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل قد حان الآن".

وتحدث بلينكن بأن مصر قدمت عرضا قويا جدا لحماس، ولا حجة لدى الأخيرة للمماطلة أو التأخير.

وكان بلينكن قد أعلن انطلاق أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى غزة عبر معبر إيرز، اليوم الثلاثاء.

وقال بلينكن إن الرصيف البحري الذي يبنيه الجيش الأمريكي في غزة لاستقبال المساعدات سيكون جاهزا خلال أسبوع من الآن.