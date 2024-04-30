بلينكن: لا ذريعة لحماس في رفض مقترح وقف إطلاق النار
حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، حماس على قبول مقترح ينص على وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن، تتهيأ الحركة لإعلان ردّها عليه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال بلينكن في تصريح لصحافيين في العاصمة الأردنية عمّان: "لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل قد حان الآن".
وتحدث بلينكن بأن مصر قدمت عرضا قويا جدا لحماس، ولا حجة لدى الأخيرة للمماطلة أو التأخير.
وكان بلينكن قد أعلن انطلاق أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى غزة عبر معبر إيرز، اليوم الثلاثاء.
وقال بلينكن إن الرصيف البحري الذي يبنيه الجيش الأمريكي في غزة لاستقبال المساعدات سيكون جاهزا خلال أسبوع من الآن.
من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد الملك على أهمية التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وضرورة حماية المدنيين الأبرياء.
وأشار إلى ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام، وعبر كل السبل المتاحة.
وحذّر الملك عبدالله من خطورة أية عملية عسكرية في رفح، منبها إلى أن الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها.
كما أكد الملك، خلال اللقاء، أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها.