بعد ضربات أمريكا.. تصاعد دعوات طرد التحالف الدولي من العراق

تصاعدت دعوات إخراج القوات الأجنبية من العراق وإنهاء عمل قوات التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، مع تزايد الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، التي اغتيل خلالها أخيرا أبو باقر الساعدي أبرز قادة مليشيا كتائب "حزب الله".

وجاءت الضربات الأمريكية المتكررة، بعد تنفيذ الفصائل عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، منذ أكتوبر الماضي، على الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، رداً على الدعم الأمريكي لإسرائيل بحربها على غزة.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق عارف الحمامي، لـ"إرم نيوز"، إن "تكرار عمليات القصف الأمريكي وتطورها إلى اغتيال شخصيات قيادية بارزة في الحشد الشعبي، كان دافعا وعاملا لتصاعد دعوات إنهاء وجود التحالف الدولي، كونه أصبح جهة تهدد أمن العراق واستقراره، وخطرا كبيرا على سيادة البلاد".

وأضاف أن "العراق حالياً ليس بحاجة إلى وجود التحالف الدولي؛ فالقوات العراقية قادرة على حماية العراق من أي خطر خارجي أو خطر تنظيم داعش الإرهابي، خاصة وأن العمليات العسكرية مستمرة لملاحقة ما تبقى من خلايا التنظيم، دون أي مشاركة للتحالف الدولي".