العراق.. تحركات لوقف أحكام إعدام بقضايا "المُخبر السري"

كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عن إصدار أوامر تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من (150) معتقلاً، فيما أكدت أطراف سياسية عراقية تحركها لإيقاف تنفيذ عشرات الأحكام، بسبب قضايا "المُخبر السري" الكيدية بحق هؤلاء المعتقلين منذ سنين طويلة.

وقال عضو الهيئة الإدارية للمركز عمر الجنابي، لـ"إرم نيوز"، إن "أحكام الإعدام تمت وفق محاكمات ناقصة الشرعية والثبوتية، خصوصاً أن التهم ضد هؤلاء المعتقلين هي كيدية وسببها المُخبر السري".

وبيّن الجنابي أن "أغلبية اعترافات المعتقلين الذين حُكموا بالإعدام انتزعت تحت التعذيب، وهو أمر مثبت لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية"، مطالبا "الأمم المتحدة بالتحرك السريع من أجل إيقاف هذه الأحكام".

وأشار إلى أن "أحكام الإعدام في العراق تنفذ بشكل تعسفي، وعلى أساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب والإكراه… بقضايا كيدية سببها المُخبر السري، الذي عمل على زج الآلاف بالسجون دون أي تهم حقيقية؛ ما يتطلب إعادة محاكمة عادلة للإفراج عن الأبرياء".

من جهته، قال حسن الجبوري، القيادي في تحالف السيادة إحدى القوى السياسية السنية، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك اتفاقا سياسيا يقضي على تشريع قانون العفو العام، وهذا القانون يهدف إلى إعادة محاكمة المعتقلين الذين تم اعتقالهم والحكم عليهم بتهم كيدية، بسبب المُخبر السري، خلال السنوات الماضية".