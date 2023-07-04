الخوف من النقد أم البيروقراطية؟.. لماذا لم يطلق الجيش الإسرائيلي على عملية جنين اسمًا؟

وفي وقت لاحق، عرّف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العملية على أنها "عملية دون اسم"، وبدأت بالفعل الإعلانات المشتركة الأولى للجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في تعريف الأحداث على أنها عملية محدودة تركز على جنين.

ومع ذلك، لم يطلقوا عليها بعد اسمًا كما هو معتاد وفقًا للأوامر والتاريخ العسكري، وكان هناك أيضًا مسؤولون أمنيون عرّفوا العملية بأنها "جهد فرعي منخفض المستوى".

وبحسب تقرير نشره موقع "واللا" العبري، اليوم الثلاثاء، قدرت مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي، أن التردد في موضوع تعريف العملية ومنحها اسمًا، يرجع إلى الخوف من الانتقاد السياسي لقرار الجيش الإسرائيلي العمل في مكان مزدحم للغاية، مع احتمال إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين غير المتورطين بأعمال العنف.

لكن الذي اتضح هو أنه بسبب مشكلة بيروقراطية بين القيادة المركزية وفرقة الضفة وقسم العمليات، لم يتم تحديد اسم للعملية، وبدأت القوات في العمل دون اسم.