وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان وقف التصعيد في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة العمل لإيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل الأزمة، ووقف تصعيد الصراع الدائر في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير بن فرحان من نظيره السوري فيصل المقداد، بحثا خلاله المستجدات في المنطقة، خاصة في غزة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".