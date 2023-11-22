صواريخ عالية الدقة.. كيف تبدو ترسانة حزب الله العسكرية؟

تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلًا يوميًّا لإطلاق النار منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيا حزب الله إطلاق "صواريخ بركان" على ثكنة إسرائيلية، مُعلنة مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الأخرى على مواقع إسرائيلية.

ويمتلك حزب الله اللبناني، الذي يواجه الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر على الحدود، ترسانة كبيرة من الأسلحة لم يستخدم منها حتى الآن إلا جزءًا صغيرًا، ولديه القدرة على إحداث دمار كبير في المجتمع المدني الإسرائيلي، من خلال استخدام 150 ألف قذيفة هاون وصواريخ بعيدة المدى، وأكثر من ألفي طائرة مسيرة، والعديد من الصواريخ الموجهة بدقة.

منصات أرضية

يقول الخبير المصري في مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، العقيد حاتم صابر، إن "الصاروخ بركان الذي يمتلكه حزب الله ضمن ترسانته العسكرية نموذج من الصاروخ الباليستي الروسي Scud، الذي جرى إنتاجه في سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف العقيد حاتم صابر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الجيوش- خصوصًا جيش الاتحاد السوفيتي وعددا من الجيوش العربية- كانت تعتمد على الصاروخ بركان اعتمادًا كليًّا، قبل أن يطوره حزب الله، حتى يصل مداه إلى مسافات بعيدة"، لافتًا إلى أن "الصاروخ يُطلق من منصات صغيرة، كسيارات الدفع الرباعي أو المنصات الأرضية".

ويحمل الصاروخ رأسًا متفجرًا بحمولة تتراوح من 100: 300 كيلوغرام من المتفجرات عالية القدرة التي تتصل بمحرك صغير، تمكنه من الوصول لقدرة تدميرية قطرها من 150: 500 متر، وفق تقديرات صابر.

وبشأن مخاطر الصاروخ على تل أبيب، أشار الخبير العسكري إلى أن "بركان يُشكّل خطورة كبيرة على أمن إسرائيل، خصوصًا الحدود المتاخمة لجنوب لبنان، لقطره التدميري وسهولة إطلاقه ومناورته".