الحويج يربط استقرار ليبيا بنزع سلاح الميليشيات وطرد المرتزقة

أكد وزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج، أن الاستقرار في ليبيا لا يتحقق إلا من خلال نزع سلاح الميليشيات، وإخراج المرتزقة، والقوى الأجنبية، واستعادة الثقة بين الأطراف السياسية في البلاد، وفق "موند أفريك" الفرنسي.

وقال "الحويج" الذي يزور باريس، خلال مقابلة مع موقع "موند أفريك"، إن الوضع في ليبيا "معقَّد"، معتبرًا أن البلاد لم تشهد في تاريخها هذه الدرجة من الانقسام والتشرذم على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وأضاف "الحويج" المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي لا تزال مؤجلة إلى موعد لاحق نظرًا للوضع المعقَّد في ليبيا: "نأمل أن تكون الانتخابات هي الحل، ومن المؤكد أن الانتخابات ليست عصا سحرية، بل هي أداة مهمة للتعبير عن إرادة الشعب الليبي بعد العقد المظلم الذي عانى فيه شعبنا كثيرًا".

وحول فشل كل المحاولات والمؤتمرات الدولية السابقة في حل المشكلة الليبية، قال الحويج إن "جميع المحاولات باءت بالفشل لأن المصالح الإقليمية والدولية للقوى المختلفة لا تتوافق مع بعضها بعضًا.. وللأسف، تم اغتصاب القرار الليبي، واستلام الملف الليبي من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية التي سيطرت على المشهد السياسي الليبي، لكننا، اليوم، نعتقد أن هناك إرادة ورؤية جديدة لحل الأزمة الليبية".

واعتبر الوزير أنه لا يمكن لليبيين أن يحلوا الأزمة بأنفسهم "لأن هناك أزمة ثقة بينهم، وقد تقاتل الليبيون فيما بينهم، ووصل الانقسام في بعض الأحيان إلى ذروته، حتى داخل الأسرة أو المدينة".

وأكد أنه "ليس هناك فائز أو خاسر، فكلنا خاسرون في بلد يئن تحت وطأة الأذى والحزن والألم، وكلنا نستفيد في بلد يستطيع فيه الجميع المساهمة في المؤسسات والتمتع بالحقوق والمواطنة، إذ إن بوصلتنا ووجهتنا وهدفنا واحد، اسمه ليبيا"، وفق تعبيره.