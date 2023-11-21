لوموند الفرنسية تستذكر "النكبة" وتطالب بوقف تدمير غزة

استذكرت صحيفة لوموند الفرنسية صدمة النكبة التي عانى منها الفلسطينيون عندما تم تهجيرهم قسرًا في العام 1948، مشيرة إلى حال المدنيين الغزيين المحرومين من كل شيء، قالت إنهم تُركوا لحالهم تائهين، بشكل مأساوي في مخيمات مؤقتة.

وطالبت الصحيفة بوقف الدمار في قطاع غزة وذلك من خلال افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، مبينة أن مليوني فلسطيني في قطاع غزة، يعيشون منذ 16 عامًا تحت حصار لا يَرحم، ومنذ 6 أسابيع تحت القصف وعمليات الجيش الإسرائيلي، إذ يجدون أنفسَهم محرومين مِن كلّ شيء، ومحكومًا عليهم بالتيه.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ورغم سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق في النصف الشمالي من غزة فإن الأدلة على القضاء على قادة حركة حماس، الهدف الإسرائيلي المعلن، لم تظهر بعد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا أحد يهتم بمصير الغزيين، وحتى الحلفاء الغربيون لإسرائيل لا يختلفون معها في اعتبار أن الثمن الذي يدفعه هؤلاء السكان في النهاية "مقبول".