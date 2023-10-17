حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات حماس في الضفة الغربية
نفّذ الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينهم نواب سابقون في المجلس التشريعي ووزراء سابقون، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.
وقال نادي الأسير لوكالة "فرانس برس"، إن الجيش الإسرائيلي كثّف عمليات الاعتقال منذ ليلة الإثنين، وشملت نوابا سابقين في حركة حماس.
ومن بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك (75 عاما) الذي انتخب عندما فازت حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006، إضافة إلى خمسة نواب ووزراء سابقين.
وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة فرانس برس، إن عدد المعتقلين الليلة الماضية بلغ حوالي سبعين، "لكن تقديراتنا تشير إلى أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير".
وأشارت سراحنة إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليلة الإثنين 92 شخصًا.
وقالت: "منذ بدء الحرب في السابع من هذا الشهر حتى اليوم، بلغ عدد الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي قرابة 700 معتقل، غالبيتهم من حركة حماس".
وشملت الاعتقالات عشرات العمال الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل حين نفذت حركة حماس هجومها على المراكز العسكرية والمستوطنات شمال غزة، ولم يكن أمامهم سوى التوجه إلى الضفة الغربية.
وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 5200 فلسطيني، ومن ضمنهم حوالي 550 محكومين بالسجن مدى الحياة.