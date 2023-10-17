حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات حماس في الضفة الغربية

نفّذ الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينهم نواب سابقون في المجلس التشريعي ووزراء سابقون، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير لوكالة "فرانس برس"، إن الجيش الإسرائيلي كثّف عمليات الاعتقال منذ ليلة الإثنين، وشملت نوابا سابقين في حركة حماس.

ومن بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك (75 عاما) الذي انتخب عندما فازت حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006، إضافة إلى خمسة نواب ووزراء سابقين.