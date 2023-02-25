قناة عبرية: قمة أمنية في الأردن لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
كشفت وسائل عبرية، اليوم الجمعة، عن قمة أمنية مزمعة في الأردن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وقالت قناة "كان" العبرية، إن "القمة ستعقد، يوم الأحد المقبل، في مدينة العقبة الأردنية، وستقودها الولايات المتحدة بمشاركة الأردن، ومصر، وممثلين عن السلطة الفلسطينية، وإسرائيل".
وأوضحت القناة العبرية، أن "القمة ستبحث محاولة وقف التصعيد، وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية، قبل وخلال شهر رمضان بشكل خاص".
وأضافت أن "القمة هدفها محاولة تليين الموقف الفلسطيني، وتقديم مخطط عملي للفلسطينيين، وإقناعهم بأن هناك فرصة للتغيير"، مشيرة إلى أن تليين الموقف الفلسطيني بحاجة إلى خطوات إسرائيلية إيجابية، وتقديم تنازلات للفلسطينيين.
وأشارت القناة إلى أنه ليس من المؤكد إذا كانت الخطوات الجديدة ستحدث مع التركيبة الحالية في الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو.