قناة عبرية: قمة أمنية في الأردن لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

كشفت وسائل عبرية، اليوم الجمعة، عن قمة أمنية مزمعة في الأردن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.



وقالت قناة "كان" العبرية، إن "القمة ستعقد، يوم الأحد المقبل، في مدينة العقبة الأردنية، وستقودها الولايات المتحدة بمشاركة الأردن، ومصر، وممثلين عن السلطة الفلسطينية، وإسرائيل".