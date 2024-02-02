بريطانيا: استمرار حكم حركة حماس لقطاع غزة "غير مقبول"

كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، طارق أحمد، أن التحضيرات والمشاورات لاستلام السلطة الفلسطينية قطاع غزة مستمرة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل باستمرار حكم حماس لقطاع غزة.

وقال اللورد طارق أحمد، إن بلاده بدأت مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتاً إلى أن للسعودية دورا كبيرا بمشاورات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مبينا أن هشاشة الوضع تحول دون وضع جدول زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الوزير البريطاني، أن لندن لا تريد أن ترى أي تصعيد بالمنطقة، مشيراً إلى أن حماية الملاحة بالبحر الأحمر أولوية لها.