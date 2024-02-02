بريطانيا: استمرار حكم حركة حماس لقطاع غزة "غير مقبول"
كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، طارق أحمد، أن التحضيرات والمشاورات لاستلام السلطة الفلسطينية قطاع غزة مستمرة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل باستمرار حكم حماس لقطاع غزة.
وقال اللورد طارق أحمد، إن بلاده بدأت مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتاً إلى أن للسعودية دورا كبيرا بمشاورات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مبينا أن هشاشة الوضع تحول دون وضع جدول زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف الوزير البريطاني، أن لندن لا تريد أن ترى أي تصعيد بالمنطقة، مشيراً إلى أن حماية الملاحة بالبحر الأحمر أولوية لها.
عودة ميليشيا حزب الله خلف "الليطاني"
وبحسب ما نشرت "العربية الحدث" ذكر أحمد، أن المشاورات مستمرة لعودة ميليشيا حزب الله خلف خط الليطاني، مؤكداً دعم الجيش اللبناني لحفظ الأمن ولدفع حزب الله لوسط وشمال لبنان.
وعن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، أكد حرص لندن على تأمين الاحتياجات الإنسانية لغزة قبل استلام السلطة الفلسطينية للقطاع، مبيناً أن تمويل الأونروا لهذا العام أقر سابقا وسيصل للناس.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أكد أن بلاده يمكن أن تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، من دون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين.
وقال كاميرون، إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف ما دامت حماس موجودة في غزة، لكن الاعتراف يمكن أن يتم أثناء استمرار مفاوضات إسرائيل مع القادة الفلسطينيين.
كما أضاف أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يتعين بالضرورة أن يتم في نهاية العملية".