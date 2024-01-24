لافروف: أمريكا عقبة تحول دون وقف إراقة الدماء
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن أمريكا تمنع وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لا يتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن بسبب سياسة واشنطن في الشرق الأوسط.
وأوضح لافروف في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين، أن "الولايات المتحدة تعرقل كل المحاولات والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة".
ومضى إلى أنها "إمّا تستخدم حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار وإمّا تدعو إلى وقف تصعيد الصراع في غزة، وهذا يسمح باستمرار العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين".
وذكر لافروف أن الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وأماكن أخرى من منطقة أوراسيا يخلق مخاطر جديدة غير مقبولة على الأمن الدولي.
وأضاف: "ندين بشدة الهجوم الجائر على اليمن الذي تقوده واشنطن ولندن دون موافقة مجلس الأمن الدولي".
وأردف: "قُتل في غزة قرابة 30 ألف مدني، بينهم نساء وأطفال، وتم تدمير شمالي غزة بشكل شبه كامل، وأصبح غير صالح للعيش، وأصبح 80 في المئة من سكان غزة نازحين. إنها مأساة إنسانية حقيقية لا نهاية لها".
وأكد لافروف ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة لضمان وقف إطلاق النار في فلسطين وتخفيف معاناة شعبها.
ووصف أفكار تهجير الفلسطينيين بأنها "مقززة" و"مثيرة للقلق"، مؤكدًا رفضهم لمثل هذه السيناريوهات وضرورة عدم تنفيذها.
وشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية، قائلًا: "الفلسطينيون الذين حرموا من فرصة إقامة دولتهم لعقود من الزمن، يستحقون أن يتم حل هذه المشكلة أخيرًا".
واتهم واشنطن بقتل الصيغة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وتمنع الآن محاولات خفض التصعيد في إطار الأمم المتحدة.
كما أدان لافروف بشدة الهجمات الإسرائيلية على سوريا، محذرًا من أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "عرضة للانفجار".