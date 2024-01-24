لافروف: أمريكا عقبة تحول دون وقف إراقة الدماء

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن أمريكا تمنع وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لا يتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن بسبب سياسة واشنطن في الشرق الأوسط.

وأوضح لافروف في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين، أن "الولايات المتحدة تعرقل كل المحاولات والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة".

ومضى إلى أنها "إمّا تستخدم حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار وإمّا تدعو إلى وقف تصعيد الصراع في غزة، وهذا يسمح باستمرار العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين".

وذكر لافروف أن الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وأماكن أخرى من منطقة أوراسيا يخلق مخاطر جديدة غير مقبولة على الأمن الدولي.

وأضاف: "ندين بشدة الهجوم الجائر على اليمن الذي تقوده واشنطن ولندن دون موافقة مجلس الأمن الدولي".