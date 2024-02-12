العاهل الأردني يشارك في إنزال جوي للمساعدات على غزة (فيديو)

وثق مقطع فيديو مشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في عملية إنزال جوي قامت بها القوات المسلحة الأردنية، لتقديم المساعدات لقطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة "المملكة" الرسمية.

وكانت "الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالاً جوياً)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طناً من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طناً.