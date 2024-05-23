اليمن.. عبد الملك الحوثي يكشف عن تعاون مع الميليشيات العراقية

كشف زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، الخميس، عن تنسيق مع الميليشيات في العراق، قائلاً إن ذلك "سيكون له إسهام إضافي في تطور الهجمات العسكرية، خصوصاً البحرية".

وأضاف الحوثي، في خطابه الأسبوعي: "عملياتنا المباشرة من الأراضي اليمنية سيكون لها تأثير كبير، وهناك بشائر قادمة في هذا الجانب، وستشهد الزخم العظيم والكبير والمؤثر، كما هو الحال بالنسبة للبحرين، الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب".

وذكر أن "عمليات المرحلة الرابعة من التصعيد، نفذت خلال الأسبوع الجاري، ثماني عمليات بواسطة 15 صاروخا وطائرة مسيّرة، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، بينها عملية عسكرية نُفذت تجاه البحر الأبيض المتوسط".