بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان يبدو صعبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، الجمعة، أنّ التوصّل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمراً صعباً"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وعبّر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان.

وتجهد الولايات المتحدة وقطر ومصر لانتزاع اتفاق على هدنة في غزة قبل رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الاسبوع في القاهرة لم تؤد الى أي نتيجة ملموسة.

والجمعة دعا ابو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان متلفز "أبناء شعبنا في الضفة (الغربية) والقدس والـ48 إلى النفير نحو المسجد الأقصى" خلال شهر رمضان الذي يبدأ الاسبوع المقبل، و"عدم السماح للاحتلال بتغيير الواقع على الأرض"، قائلا "نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال".