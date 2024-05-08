مسؤول ليبي يكشف تفاصيل الاشتباكات المسلحة في الجميل
كشف مسؤول ليبي، عن تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين الميليشيات في مدينة الجميل التي تسببت بانقطاع الدراسة، والدخول في عصيان مدني مدة 3 أيام ابتداء من أمس الثلاثاء.
وقال فتحي الحمروني رئيس مجلس بلدي مدينة الجميل ، لـ"إرم نيوز" إن "الاشتباكات أسفرت عن عدة إصابات في صفوف المدنيين"، موضحا أن "الاشتباكات اندلعت بين مجموعات مسلحة قادمة من خارج المدينة".
وأضاف أن "المواطنين تجمهروا احتجاجا على الاشتباكات وتردي الأوضاع الأمنية، مطالبين بخروج كل التشكيلات المُسلحة إلى خارج البلديات"، مبينا أن "الاشتباكات تسببت بإحراق عدد من السيارات"، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى "التدخل العاجل لبسط الأمن في المدينة ولحماية المدنيين".
بدورها، أعربت المؤسسة الوطنية لحقـوق الإنسان في ليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف، التي اندلعت ظهر الثلاثاء بمدينة الجميل، من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة القادمة من مدينة الزاوية، والتي تفرض سيطرتها على مناطق وبلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن؛ إذ وقع الصدام المسلح فيما بين أهالي هذه المناطق والبلديات، وعناصر هذه الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، جراء ما قالت إنها "ممارسات يرتكبونها بحق السكان المدنيين".
من ناحيته، دعا رئيس المؤسسة الوطنية لحقـوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، في حديث مع "إرم نيوز"، إلى "الوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة بمدينة الجميل وضواحيها، وتمكين فرق إسعاف الطوارئ والهلال الأحمر من إخراج العائلات العالقة بمنطقة الاشتباكات، وتأمين ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع".