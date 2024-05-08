مسؤول ليبي يكشف تفاصيل الاشتباكات المسلحة في الجميل

كشف مسؤول ليبي، عن تفاصيل الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين الميليشيات في مدينة الجميل التي تسببت بانقطاع الدراسة، والدخول في عصيان مدني مدة 3 أيام ابتداء من أمس الثلاثاء.

وقال فتحي الحمروني رئيس مجلس بلدي مدينة الجميل ، لـ"إرم نيوز" إن "الاشتباكات أسفرت عن عدة إصابات في صفوف المدنيين"، موضحا أن "الاشتباكات اندلعت بين مجموعات مسلحة قادمة من خارج المدينة".

وأضاف أن "المواطنين تجمهروا احتجاجا على الاشتباكات وتردي الأوضاع الأمنية، مطالبين بخروج كل التشكيلات المُسلحة إلى خارج البلديات"، مبينا أن "الاشتباكات تسببت بإحراق عدد من السيارات"، داعيا ‎حكومة الوحدة الوطنية إلى "التدخل العاجل لبسط الأمن في المدينة ولحماية المدنيين".