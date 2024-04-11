بعد مقتل أبنائه.. إسماعيل هنية: ما زلنا نسعى لاتفاق بشأن غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أن الحركة ما زالت تسعى إلى اتفاق بشأن الهدنة في غزة، وأشار إلى أن أبناءه الذين قُتلوا في هجوم إسرائيلي لم يكونوا مقاتلين في الحركة.

وعندما سئل عما إذا كان مقتلهم سيؤثر على المحادثات، أضاف هنية "شعبنا الفلسطيني مصالحه مقدمة على أي شيء، وأبناؤنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب وجزء من هذه المسيرة".

وتابع لـ"رويترز": "نحن نسعى إلى ذلك (الاتفاق)، ولكن حتى هذه اللحظة، العدو الصهيوني يماطل ويتهرب من الاستجابة للمطالب لتقديم الاستحقاق المطلوب للتوصل لاتفاق" وذلك في إشارة إلى المحادثات الجارية في الوقت الحالي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن بالسجناء.

وكانت حركة حماس رهنت التوصل لاتفاق مع إسرائيل بعودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب قوات جيشها بشكل كامل من قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، بعد يومين من تسلم الحركة مقترحا إسرائيليا لإطلاق سراح المحتجزين في القطاع ووقف إطلاق النار خلال جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة.

وقال القانوع، في بيان، إن "مفتاح أي اتفاق مع إسرائيل ينطلق من وقف دائم لإطلاق النار".

وتابع: "أبرز أولوياتنا في العملية التفاوضية المستمرة عودة النازحين بلا قيود وانسحاب كامل للقوات من قطاع غزة ودون ذلك لن يتم (الاتفاق)".

وأضاف أن غزة في عيد الفطر "تنزف دما وتتفطر ألما وتتكبد دمارا وهي لا زالت ثابتة وصامدة منذ ما يزيد عن 6 شهور ولن تنكسر".

وأردف: "حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) في مجمع الشفاء ومحيطه كارثي جدا وأعمال البحث لا تزال مستمرة لانتشال مئات الجثامين".