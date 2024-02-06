على الأرض وبلا تخدير.. نساء غزة ينجبن في ظروف مأساوية

لم يكن في تصور الفلسطينية آلاء أبو العيش، في أشهر حملها الأولى قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن تضع مولودها الأول في خيمة للنازحين، وأن تواجه كل هذه الصعوبات خلال عملية الولادة التي استمرت حتى ساعات الصباح. وأصبحت الولادة أمرا عسيرا داخل المخيمات في ظل غياب أبسط الشروط الصحية كالأسِرّة ووسائل التخدير.

"أبو العيش" عانت الأمرَّين منذ نزوحها في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، من مدينة غزة إلى وسط القطاع، فبعد السير لأميال طويلة، وصلت إلى أحد مراكز الإيواء بمدينة دير البلح، وتمكنت عائلتها من الحصول على خيمة داخل المركز.

وبسبب الحرب الإسرائيلية، فإن "آلاف النساء والحوامل خاصة المتواجدات بمراكز الإيواء وخيام النازحين، يعانين أوضاعاً صحية صعبة ويفتقدن لأدنى متطلبات النظافة الصحية، فيما اضطرت بعضهن للإجهاض أو الولادة في بيئة غير صحية".

ولادة بخيمة النزوح

وتروي أبو العيش، لـ"إرم نيوز"، تفاصيل ولادتها بخيمة النزوح، قائلة: "كنت أخطط للولادة في مستشفى خاص، وتحت رعاية طبية استثنائية؛ إلا أن الحرب غيرت جميع خططي، وتفاجأت بآلام المخاض تباغتني بعد أسابيع من نزوحي".

وأضافت: "حاول زوجي التواصل مع سيارات الإسعاف أو أي مركز صحي؛ إلا أنه لم يفلح في ذلك بسبب صعوبة الاتصالات"، لافتة إلى أنها ولدت في الخيمة بمساعدة الفريق الطبي المتواجد بمركز الإيواء، وأنجبت طفلها.

وتابعت: "ولادتي كانت بمساعدة ممرضة وزميلها، وببعض الأدوات الطبية الأولية، ولولا ذلك لتوفيت أنا وطفلي"، مشيرة إلى أنها "انتظرت حتى ساعات الصباح لنقلها للمستشفى وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لها ولطفلها".

ولا يعرف عدد الحوامل بمراكز الإيواء وخيم النازحين؛ بسبب توقف الجهات الصحية عن التوثيق نظرًا لظروف الحرب والانقطاع المستمر لخدمات الاتصال والإنترنت، فيما تؤكد وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن القطاع يسجل حالات الولادة في ظروف بالغة الصعوبة.