حرب المستشفيات.. إسرائيل تقصف الإندونيسي بغزة

أفادت مصادر، اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي عنيف على محيط مستشفى الإندونسي شمال غزة، بقذائف المدفعية منذ ساعات ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين.

ومنذ تفجر الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي تستهدف إسرائيل مستشفيات القطاع، لاسيما في الشمال، تحت حجة وجود مراكز وأنفاق لحماس أسفلها، الأمر الذي تنفيه الحركة.

وأكد شهود عيان أن القصف أدى إلى إصابة نازحين ومرضى وأطباء. وأوضحوا أن قذيفة سقطت داخل ساحة المستشفى، فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة.

كما أضافوا أن الكهرباء انقطعت عن المستشفى بعد توقف المولدات الكهربائية جراء عمليات القصف.