ضابط عراقي يصفع آخر "أعلى منه رتبة" ووزير الدفاع يتدخل

أثار مقطع فيديو لضابط عراقي يصفع ضابطًا آخَرَ أعلى منه في الرتبة العسكرية، فيما أجهشَ الأخيرُ بالبكاء، جدلًا واسعًا في العراق، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوعز وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، بتوقيف الضابطين وتشكيل مجلس تحقيق بحقهما، بعد انتشار فيديو لضابط عراقي برتبة مقدّم يضرب آخر برتبة عقيد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها: "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لاثنين من الضباط تصرَّفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية، وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل في 103 أعوام من البطولات والتضحيات".