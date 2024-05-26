السعودية تعين فيصل المجفل سفيرًا لها في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأحد، أنّ المملكة عيّنت الدكتور فيصل بن سعود المجفل، سفيرًا جديدًا لها في سوريا.

وهذه هي أول مرة تعين فيها السعودية سفيرًا في دمشق منذ أن أعادت فتح السفارة هناك بعد إغلاقها في 2012 إثر اندلاع الأزمة السورية.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، أعلنت الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، عقب إعلان جامعة الدول العربية عودة دمشق للمشاركة في أنشطة الجامعة بعد 11 عامًا من تعليقها نتيجة الصراع الدامي الذي شهدته سوريا.