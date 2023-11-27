مراقبون: حماس تغازل روسيا من بوابة الرهائن‎

أفرجت حركة حماس مؤخرا عن مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية مع الدفعة الأخيرة من الرهائن الذين أفرج عنهم أمس الأحد من قطاع غزة، رغم عدم وجود اسمه بالقائمة التي تم الاتفاق عليها ضمن اتفاق الهدنة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن القرار استجابة "لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".

بدورها، رحبت موسكو بالخطوة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "إن الجهود التي بذلها الدبلوماسيون الروس في الاتصالات مع حماس بخصوص إطلاق سراح الرهائن أتت بنتائج، وتم إطلاق سراح رهينة يحمل جواز السفر الروسي وتسليمه للصليب الأحمر".

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذا الإفراج حدث خارج قائمة التبادلات" مؤكدة وجود اتفاقيات مباشرة بين المسؤولين الروس وحماس، وأن هذا العمل سيستمر.