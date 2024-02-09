الدفاعات السورية تتصدى لـ"أهداف معادية" في محيط دمشق

اعترضت صواريخ الدفاعات الجوية السورية "أهدافاً معادية" في محيط دمشق، اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا): "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، بدون ذكر مصدر الهجوم، بحسب "فرانس برس".

وعادة ما تشيرُ وكالة سانا في تقاريرها إلى الضربات الإسرائيلية بـ"الأهداف المعادية".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسٍ أهدافاً إيرانيّة وأخرى لميليشيا حزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر.

لكن هذه الضربات تكثّفت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.