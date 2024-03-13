لليوم الثاني.. طائرات إسرائيلية تقصف سهل البقاع في لبنان

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مناطق في عمق لبنان، لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، فأصابت منشأة تابعة لميليشيا حزب الله في سهل البقاع.

وأعلنت الميليشيا مقتل اثنين من عناصرها على إثر تلك الضربات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة "قصفت مركزين للقيادة العسكرية لحزب الله" في منطقة بعلبك رداً على إطلاق الميليشيا صواريخ تجاه شمال إسرائيل، في وقت سابق اليوم.

وأعلنت ميليشيا حزب الله، في بيان لها، إطلاق أكثر من 100 صاروخ "كاتيوشا" على عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، رداً على القصف الإسرائيلي لمنطقة "سهل البقاع" الليلة الماضية.

وقال مصدران أمنيان وبشير خضر محافظ بعلبك لوكالة "رويترز" إن مدنياً واحداً على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد أن نفذت إسرائيل ضربات، الاثنين، وإن إحدى الضربات أصابت المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك، على بعد كيلومترين تقريباً من آثار رومانية.