وول ستريت جورنال: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

رجّح تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن ما يصل إلى 80% من أنفاق حركة حماس تحت غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من الجهود الإسرائيلية لتدميرها، ما يعيق أهداف تل أبيب المركزية في الحرب.

وبحسب التقرير، فإن تعطيل الأنفاق، التي تمتد لأكثر من 300 ميل تحت الشريط الضيق، أو ما يقرب من نصف نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، من شأنه أن يحرم حركة حماس من تخزين آمن نسبيًا للأسلحة والذخيرة، ومخبأ للمقاتلين، ومراكز قيادة وسيطرة.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إحباط قدرة حركة حماس على استخدام الأنفاق هو حجر الأساس في جهود إسرائيل للقبض على كبار قادة الحركة، وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

ورغم أن إسرائيل سعت إلى طرق مختلفة لتطهير الأنفاق، بما في ذلك تركيب مضخات لإغراقها بمياه البحر، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها بجنود مدربين تدريبًا عاليًا؛ إلا أن تعقيد النظام وأهداف إسرائيل الحربية غير الواضحة ونقص القوى البشرية يُعيق الجهود المبذولة.