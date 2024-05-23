مصادر لـ"إرم نيوز": غرفة عمليات إيرانية في الفاشر لإسناد الجيش السوداني

كشفت مصادر سياسية في قوات الدعم السريع، عن تولي غرفة عمليات إيرانية في جنوب غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تنظيم عمليات الإنزال الجوي من طائرات تابعة للجيش السوداني، لأسلحة وذخائر وعتاد عسكري ومواد غذائية لفائدة الجيش.

وقالت المصادر، إن هذا العتاد سيستعين به الجيش والميليشيات المتحالفة معه تجاه إغلاق قوات من "الدعم السريع" طرقا ومسارات على مواقع عسكرية للجيش السوداني والجماعات التي تحارب في صفوفه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن إسقاط "الدعم السريع" لأكثر من طائرة في الأسابيع الأخيرة لقوات الجيش كانت تحمل أسلحة وعتادا عسكريا، دفع الجيش إلى الاستعانة بخبراء عسكريين إيرانيين، تكون مهمتهم وضع وإدارة خطط عمليات الإنزال من طائرات سلاح الجو السوداني دون التعرض للرصد وإفشال الإسقاط من جانب "الدعم السريع" وفق قولها.