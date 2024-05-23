مصادر لـ"إرم نيوز": غرفة عمليات إيرانية في الفاشر لإسناد الجيش السوداني
كشفت مصادر سياسية في قوات الدعم السريع، عن تولي غرفة عمليات إيرانية في جنوب غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تنظيم عمليات الإنزال الجوي من طائرات تابعة للجيش السوداني، لأسلحة وذخائر وعتاد عسكري ومواد غذائية لفائدة الجيش.
وقالت المصادر، إن هذا العتاد سيستعين به الجيش والميليشيات المتحالفة معه تجاه إغلاق قوات من "الدعم السريع" طرقا ومسارات على مواقع عسكرية للجيش السوداني والجماعات التي تحارب في صفوفه.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن إسقاط "الدعم السريع" لأكثر من طائرة في الأسابيع الأخيرة لقوات الجيش كانت تحمل أسلحة وعتادا عسكريا، دفع الجيش إلى الاستعانة بخبراء عسكريين إيرانيين، تكون مهمتهم وضع وإدارة خطط عمليات الإنزال من طائرات سلاح الجو السوداني دون التعرض للرصد وإفشال الإسقاط من جانب "الدعم السريع" وفق قولها.
ولفتت المصادر إلى أن هناك ضرورة بوجود تفاهم بين الطائرات" وأماكن الاستقبال على الأرض، خاصة بعد أن أخطأ طيران الجيش وقام بإنزال عتاد عسكري خارج مدينة الفاشر وفي محيط مناطق لسيطرة قوات الدعم السريع.
وأكدت المصادر أن "غرفة العمليات هدفها الحالي إتمام أكبر عمليات إنزال جوي ممكنة بشكل دقيق في أماكن يتم تحديدها مع طائرات تابعة للجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه، لتكوين احتياطي عسكري يكون على أثره مواجهة "الدعم السريع".
وأردفت المصادر أن "قوات الجيش المحاصرة في الفاشر تواجه صعوبات تتعلق بتوفير المواد الغذائية لها، وهذا ما يتم إسقاطه أيضا عبر الطائرات".
وأشارت المصادر إلى أن نجاح عمليات الإنزال للسلاح والذخائر والمواد الغذائية لقوات الجيش والميليشيات المتحالفة معه، هو التحدي القائم للتعامل مع قوات "الدعم السريع".