مدريد: سنرد مع دبلن وأوسلو على "التضليل الإسرائيلي الدنيء"
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده وأيرلندا والنرويج، التي أثار اعترافها المتزامن بدولة فلسطين غضب السلطات الإسرائيلية، ستقدم ردًّا "حازمًا" على "الهجماتِ" الدبلوماسيةِ الإسرائيليةِ.
وقال ألباريس أمام الصحافة "سنقدم مع النرويج وأيرلندا اللتين تتعرضان لنفس النوع من التضليل الإعلامي الدنيء والهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي"، "ردًّا حازمًا وهادئًا" على هذه "الاستفزازات".
جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال في خطاب نقله التلفزيون إن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني، " أن الحل الوحيد للصراع هو ربط الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية عاصمة لها".