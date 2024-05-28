مدريد: سنرد مع دبلن وأوسلو على "التضليل الإسرائيلي الدنيء"

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده وأيرلندا والنرويج، التي أثار اعترافها المتزامن بدولة فلسطين غضب السلطات الإسرائيلية، ستقدم ردًّا "حازمًا" على "الهجماتِ" الدبلوماسيةِ الإسرائيليةِ.

وقال ألباريس أمام الصحافة "سنقدم مع النرويج وأيرلندا اللتين تتعرضان لنفس النوع من التضليل الإعلامي الدنيء والهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي"، "ردًّا حازمًا وهادئًا" على هذه "الاستفزازات".