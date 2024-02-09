الجزائر.. مخاوف أمنية على الحدود بسبب تقلبات الساحل الأفريقي

تواجه الجزائر تحديًا أمنيًّا على حدودها مع دول الساحل الأفريقي، مع إعلان مالي انسحابها من اتفاق الجزائر للسلام الموقّع عام 2015، وتراجع النفوذ الجزائري في المنطقة تدريجيًّا.

وبحسب السلطات الجزائرية، فإن الانقلابات العسكرية التي شهدتها ثلاث دول في المنطقة، لا تمتلك جيشا قويا ولا قدرات مادية، تثير مخاوف من الاختراق على الحدود.

وتؤكّد إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها، أنّ الحكومة الجزائرية لم تعد مطمئنة للوضع، ولم تعد تخفي انزعاجها في مواجهة التغيرات الجذرية المحيطة بها في منطقة الساحل الأفريقي. وبعد استئناف الأعمال العسكرية على حدودها، تسعى الجزائر بأي ثمن إلى تجنب اندلاع حرب أهلية في شمال مالي.

وأضافت: "تخشى الجزائر على وجه الخصوص أن تؤدي هذه الاشتباكات إلى تدفق اللاجئين واحتمال تسلل بعض العناصر المتشدّدة إلى أراضيها".