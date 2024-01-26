الكلاب تنهش أشلاء الأموات في غزة والجوع ينخر أجساد الأحياء

وسط ضجيج انفجارات الحرب الإسرائيلية المستمرة لأكثر من 4 شهور، قهر الجوع في قطاع غزة الأهالي والحيوانات أيضًا، إذ اضطرت الكلاب إلى نهش جثث القتلى الملقاة على الطرقات لعدم القدرة على دفنها نظرًا لكثافة القصف المتواصل منذ 7 أكتوبر.

يشقّ أهالي غزة طرق الموت والمعارك بأجسادهم الهزيلة وعيونهم الغائرة، بحثًا عن سبل لتوفير طعام يعينهم على البقاء أحياء. ويقضي الآلاف أيامًا دون أن يتناولوا لقمة واحدة من الطعام بسبب انعدام توافرها.

ومع اشتداد الحصار الإسرائيلي على محافظتي غزة والشمال، ومنع إسرائيل دخول حتى المساعدات الإغاثية إليهما، اضطر الفلسطينيون لاستعمال النباتات البرية وأعلاف الحيوانات كطعام لهم.

وفي محاولة لسد رمق بعض العائلات، يفتتح مواطنون بمبادرات تطوعية خيرية لتوزيع الطعام الساخن على النازحين والجائعين.

نقص الطعام أصاب السكان خاصة الأطفال منهم بأعراض سوء التغذية وأبرزها ضعف المناعة، التي تساهم بشكل كبير في انتشار وتفشي الأمراض المعدية.