الأردن.. انطلاق اجتماع العقبة بحضور سياسيين فلسطينيين وإسرائيليين

ونقلت رويترز عن مصدر رسمي، أن "مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بدأوا اليوم الأحد محادثات في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر بهدف استعادة الهدوء بعدما أثار تصاعد العنف مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع".

ويشارك في الاجتماع المغلق كبار مسؤولي الأمن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للمرة الأولى منذ سنوات عديدة إلى جانب ممثلين عن الأردن ومصر. ويحضره أيضًا بريت ماكجورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.