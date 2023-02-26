الأردن.. انطلاق اجتماع العقبة بحضور سياسيين فلسطينيين وإسرائيليين
انطلق اجتماع يضم مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بمدينة العقبة الأردنية، اليوم الأحد، من المفترض أن يناقش سبل التهدئة في الأراضي الفلسطينية.
ونقلت رويترز عن مصدر رسمي، أن "مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بدأوا اليوم الأحد محادثات في مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر بهدف استعادة الهدوء بعدما أثار تصاعد العنف مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع".
ويشارك في الاجتماع المغلق كبار مسؤولي الأمن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للمرة الأولى منذ سنوات عديدة إلى جانب ممثلين عن الأردن ومصر. ويحضره أيضًا بريت ماكجورك مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.
وكانت السلطة الفلسطينية أكدت في وقت سابق اليوم، مشاركتها في الاجتماع المذكور.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إن "وفدًا فلسطينيًّا رفيع المستوى سيشارك في الاجتماع الخماسي الذي يستضيفه الأردن في مدينة العقبة، والذي سيضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وكشفت السلطة الفلسطينية عن مطالبها التي سيحملها وفدها المشارك بالقمة، قائلة إن "الوفد سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية"، كما "سيطالب بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدًا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".