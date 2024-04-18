مصدر روسي لـ"إرم نيوز": هناك توجه للقضاء على "الأونروا" وسنمنع ذلك

كشف مصدر روسي مطلع في الأمم المتحدة، أن هناك توجها داخل المنظمة الأممية ومجلس الأمن لتصفية وكالة "الأونروا"، مشيرا إلى أن روسيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن ستمنع حدوث ذلك.

وقال المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن هناك "توجها لدى البعض في الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقضاء تماما على الأونروا".

وأضاف: "لكن البعثة الروسية تعمل بفعالية عالية لمنع ذلك في مجلس الأمن"، مؤكدا أن روسيا "لن توافق على حل المنظمة؛ لأنه لا بديل عنها كمنظمة إغاثة إنسانية ترعى مصالح كافة الفلسطينيين".

وأشار إلى أن عملية ربط الوكالة الأممية بالإرهاب "تحرك خطير جدا يهدد تاريخ هذه المنظمة والشعب الفلسطيني ككل، ولن ترضى روسيا بتمرير هكذا مؤامرة أبدا".

وكان المفوض العام لوكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا" فيليب لازاريني، اتهم إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات إلى غزة، والسعي لتصفية أنشطة الوكالة في القطاع وذلك خلال كلمة له اليوم الخميس أمام مجلس الأمن الدولي، حذر فيها من أن المجاعة "تحكم قبضتها" على أنحاء قطاع غزة.

واتهمت إسرائيل في وقت سابق 12 شخصا من موظفي الأونروا، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، بالتورط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي؛ ما دفع الوكالة لإجراء تحقيق داخلي في هذه الاتهامات، جرى على إثره إيقاف بعض الدول مساعداتها للوكالة عقب هذه الاتهامات.